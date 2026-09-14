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Заммэра Сергунина рассказала о бесплатных экскурсиях по столице ко Дню туризма

Заммэра Сергунина рассказала о бесплатных экскурсиях по столице ко Дню туризма

РИА Новости/Сергей Бобылев Культурно-просветительская акция "Московские истории", приуроченная ко Всемирному дню туризма, пройдет в столице с 25 по 27 сентября.

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