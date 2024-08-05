16+ людей облагораживают пространство как могут, а мы не знаем, смеяться или охать от восхищения

Многим людям палец в рот не клади, дай что-то отремонтировать или навести порядок. Кто-то с радостью переделывает собственную кухню по видеороликам, а кто-то на участке такой ландшафт забабахал, что профессионалы в шоке.
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