Дерби Манчестера, РПЛ, ЦСКА — «Локо» в КХЛ, финал US Open и Ф-1

Яркое 13 сентября: Батраков в Турции, Гарсия против Бенна, битва «Авангарда» с «Магниткой», волейбольный ЧЕ, матчи «Спартака» и «Барсы»! ✅ 🏆🥊 6:25: Райан Гарсия — Конор Бенн, титульный бой — победа Гарсии нокаутом Профессиональный бокс 2026.
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