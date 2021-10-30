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Майя Санду обещает: после холодной зимы придёт весна

Майя Санду обещает: после холодной зимы придёт весна

В ЕС будут искать «другие формы» поддержки Молдавии – не финансовые Президент Молдавии Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности (ВСБ) для обсуждения ситуации в энергетическом секторе накануне окончания… Показать полностью.

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