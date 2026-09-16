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В Минске Ростех и Росатом представят разработки на «ИННОПРОМ. Беларусь»

В Минске Ростех и Росатом представят разработки на «ИННОПРОМ. Беларусь»

С 30 сентября по 2 октября в Минске пройдет II Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь».

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