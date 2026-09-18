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«Молнии» против логистики. Лучшее видео из зоны СВО

«Молнии» против логистики. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты войск беспилотных систем группировки «Центр» нанесли удары по объектам снабжения ВСУ в районе населенного пункта Межевая Днепропетровской области.

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