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Умер певец Фрэнк Айфилд, стоявший у истоков группы The Beatles

Умер певец Фрэнк Айфилд, стоявший у истоков группы The Beatles

В возрасте 86 лет скончался знаменитый австралийский певец Фрэнк Айфилд, который стоял у истоков британской группы The Beatles, сообщает издание Metro со ссылкой на историка музыки и журналиста Гленна Бейкера.

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