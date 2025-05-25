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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бринд′Амор о 2:6 с «Флоридой»: «Каролина» была лучше, но стала сама отдавать шайбу сопернику. Это было деморализующе – никогда нельзя так делать»

Третий матч финальной серии Восточной конференции завершился поражением «Харрикейнс» (2:6, 0-3). После двух периодов счет был 1:1.

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