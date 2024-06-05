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Певица Анастасия Стоцкая поделилась редкими кадрами с сыном

Певица Анастасия Стоцкая поделилась редкими кадрами с сыном

Певица Анастасия Стоцкая показала поклонникам, как сын носит ее на руках. Артистка танцевала с 12-летним Александром в апартаментах, которые снимает в загородном комплексе, и мальчик решил поднять свою мать, позируя перед камерой.

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