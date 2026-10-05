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Пронедра

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Японские компании ожидают дальнейшего роста цен на СПГ

Японские компании ожидают дальнейшего роста цен на СПГ Поставки катарского СПГ через Ормузский пролив не будут восстановлены к началу зимы, что сохранит давление на цены в Азии и Европе.

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