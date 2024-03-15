На Западе открыто заговорили о войне с Россией, и это наводит на мысль, что ядерное сдерживание недостаточно эффективно выполняет свою роль.
Кто должен быть первой целью российских ядерных ударов
Комментарии
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Ирина52
А до Калининграда ,а то и Москвы и Питера,ядерное облако дойдет - тогда что? "хотели как лучше, а получилось как всегда"?Может,лучше научиться электронику у них вырубать, чтобы жизнь там и элите медом не казалась?
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23 час.
М
Мария
Тоже верно!
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23 час.
Tania Еременко
Сначала надо трахнуть по мелкобритам, потом - по лягушатнику, потом по пшекам, потом- по Пентагону и всем его базам. Или сделать всё это одновременно. Фрицев не трогать - сами сдуются и остальная шушера - тоже.
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19 час.
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