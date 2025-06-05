Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Задержан редактор свердловского филиала URA.RU Денис Аллаяров

Задержан редактор свердловского филиала URA.RU Денис Аллаяров

Редактор свердловского филиала издания URA.RU Денис Аллаяров задержан в рамках расследования, которое проводит СК РФ.

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Комментарии
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Вера смелых
Ну наконец-то начали чистить уральские гадюшники! Какая радость   на сегодня!  Губер Хуйвашев  , если бы не промышленность Урала, должен бы давно слетать со своего кресла. Из рабочего, достойного трудовой славы региона Урал превратился в хрен знает что!  И то, что эту инфопомойку начали чистить, и главнюка задержали - надеюсь, это первая ласточка!                                                                          &quot; РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!&quot;  С началом СВО  всплыло столько человеческого дерьма, и один только Е-бург чистить и чистить!
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