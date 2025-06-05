Редактор свердловского филиала издания URA.RU Денис Аллаяров задержан в рамках расследования, которое проводит СК РФ.
Задержан редактор свердловского филиала URA.RU Денис Аллаяров
Комментарии
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Вера смелых
Ну наконец-то начали чистить уральские гадюшники! Какая радость на сегодня! Губер Хуйвашев , если бы не промышленность Урала, должен бы давно слетать со своего кресла. Из рабочего, достойного трудовой славы региона Урал превратился в хрен знает что! И то, что эту инфопомойку начали чистить, и главнюка задержали - надеюсь, это первая ласточка! " РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!" С началом СВО всплыло столько человеческого дерьма, и один только Е-бург чистить и чистить!
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