Задержан редактор свердловского филиала URA.RU Денис Аллаяров

Вера смелых

Ну наконец-то начали чистить уральские гадюшники! Какая радость на сегодня! Губер Хуйвашев , если бы не промышленность Урала, должен бы давно слетать со своего кресла. Из рабочего, достойного трудовой славы региона Урал превратился в хрен знает что! И то, что эту инфопомойку начали чистить, и главнюка задержали - надеюсь, это первая ласточка! " РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!" С началом СВО всплыло столько человеческого дерьма, и один только Е-бург чистить и чистить!