TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 049 подписчиков

Мэри Поппинс, Милла Йовович и Голливуд: 8 советских актрис в зарубежном кино

Мэри Поппинс, Милла Йовович и Голливуд: 8 советских актрис в зарубежном кино

Советских актрис приглашали сниматься за рубежом едва ли реже, чем их коллег-мужчин. Кто-то ездил на отдельные проекты в ГДР, Польшу или Югославию и возвращался домой, а кто-то выходил замуж за иностранца, эмигрировал и пытался строить карьеру в США.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым