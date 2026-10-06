Мэри Поппинс, Милла Йовович и Голливуд: 8 советских актрис в зарубежном кино

Советских актрис приглашали сниматься за рубежом едва ли реже, чем их коллег-мужчин. Кто-то ездил на отдельные проекты в ГДР, Польшу или Югославию и возвращался домой, а кто-то выходил замуж за иностранца, эмигрировал и пытался строить карьеру в США.
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