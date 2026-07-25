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Снукерист.ру

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Сенчури-брейк в 130 очков от Зака Сурети в квалификации Shenzhen Open 2026 (видео)

Сенчури-брейк в 130 очков от Зака Сурети в квалификации Shenzhen Open 2026 (видео)

Зак Сурети нокаутировал Джека Лисовски со счетом 5-1 в 1/32 финала и вышел в основной этап Shenzhen Open 2026 Зак Сурети (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты, статистика Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация Чемпион Northern Ireland Open 2025 Джек Лисовски потерпел обидное поражение от Зака Сурети со счетом 1-5 в 1/32 финала Shenzhen Open 2026.

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