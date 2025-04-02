Путин: диалог Москвы и Минска укрепляет оборонный потенциал Союзного государства

Совместные действия России и Белоруссии способствуют укреплению оборонного потенциала и обеспечению надёжной безопасности Союзного государства, заявил российский лидер Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания, посвящённого Дню единения народов.
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