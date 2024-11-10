SMIC сможет заработать на буме ИИ, даже не имея доступа к передовым техпроцесс...

SMIC сможет заработать на буме ИИ, даже не имея доступа к передовым техпроцессамС одной стороны, руководство китайской компании SMIC, находящейся под санкциями, говорит о назревающем перепроизводстве чипов по старым техпроцессам.
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