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«Все ваши деньги в безопасности». После атаки беспилотников на дата-центры Яндекс продолжает восстанавливать «Яндекс Пэй»

«Все ваши деньги в безопасности». После атаки беспилотников на дата-центры Яндекс продолжает восстанавливать «Яндекс Пэй»

Сами деньги не хранятся в дата-центре «Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире.

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