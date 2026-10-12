«Все ваши деньги в безопасности». После атаки беспилотников на дата-центры Яндекс продолжает восстанавливать «Яндекс Пэй»

Сами деньги не хранятся в дата-центре «Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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