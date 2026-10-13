Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Республике Татарстан

Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Республике Татарстан

В социальных медиа сообщалось, что 12 октября 2026 года в городе Набережные Челны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.

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