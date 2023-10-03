«Кухня никакая, невкусно», – блогер Степанова раскритиковала ресторан Собчак в Петербурге

In this photo taken on Thursday, Feb. 1, 2018, Russian celebrity TV host Ksenia Sobchak, who wants to challenge Russian President Vladimir Putin in the March 18 presidential election, speaks during an interview with the Associated Press in Moscow, Russia.
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