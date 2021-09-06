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Хаос “искусственного интеллекта”?

Хаос “искусственного интеллекта”?

Система ИИ (искусственного интеллекта) пометил ролик с чернокожими мужчинами как "видео о приматах"Как сообщает The New York Times, система ИИ социальной сети Facebook приняла чернокожих мужчин в видео на видеоролике Daily Mail за «приматов».

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