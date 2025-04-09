БлокнотРУ После того, как российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, на волне мирового триумфа хоккеист сделал минутное заявление, в котором благодарил зрителей на трибунах, своих товарищей по команде и тренеров.
Украинский хоккеист пожелал Овечкину оторванных ног: в России дали на это достойный ответ
Комментарии
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ОЖ
Олег Железовский
Вообще то это бывший русский ренегат.Вроде бы родом из Владивостока.Поживши с хохлами стал ещё и дегенерат.
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5 час.
vera korneeva
Захаврченко! Вот тупой, вот тупой, вот тупой и, непомерно, злой. Зависть и злость, злость и зависть-плохие спутники . С этим жить очень тяжело. Они снедают и сжигают человека. Так произойдёт и с Захарченко. Россияне надеются, что слава не испортит Александра Овечкина. Он войдёт в историю и Отечество будет гордиться им не только как чспортсменом, но и как человеком.
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5 час.
Андрей
В этом вся сущность украинства! Зависть и злоба! Помните когда российского туриста акула... Так тогда на Украине чуть ли не национальный праздник устроили... Неужели это национальная черта украинства радоваться тому, что у соседа корова сдохла?
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5 час.
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