vera korneeva

Захаврченко! Вот тупой, вот тупой, вот тупой и, непомерно, злой. Зависть и злость, злость и зависть-плохие спутники . С этим жить очень тяжело. Они снедают и сжигают человека. Так произойдёт и с Захарченко. Россияне надеются, что слава не испортит Александра Овечкина. Он войдёт в историю и Отечество будет гордиться им не только как чспортсменом, но и как человеком.