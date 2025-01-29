Учителя могут быть мобилизованы во время каникул? Адвокат Олег Лукьянчиков отвечает

Как изменится жизнь учителей после корректировки постановления 560? Почему учителя могут быть мобилизованы во время каникул? Какие шаги предпринимает Министерство образования для защиты прав педагогов? Адвокат Олег Лукьянчиков в эфире рассказал, что в последнее время учителя столкнулись с новой проблемой, связанной с изменением постановления 560.