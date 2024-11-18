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Волонтёры белореченского Клуба рукоделия награждены медалями «Патриот России»

Волонтёры белореченского Клуба рукоделия награждены медалями «Патриот России»

Атаман Тульского станичного казачьего общества Майкопского отдела Андрей Бондарев и директор ООО КПК «Новый рубеж» Роман Минив вручили 11 медалей «Патриот России» женщинам-волонтёрам, изготавливающим маскировочные сети для СВО.

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