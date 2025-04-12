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В результате пожара в двухэтажке сгорели 8 квартир и тяжело пострадал мужчина

В результате пожара в двухэтажке сгорели 8 квартир и тяжело пострадал мужчина

В ночь на субботу в Козельском районе Калужской области произошел крупный пожар. 12 апреля в 1 час 26 минут поступило сообщение о возгорании двухэтажного трехподъездного дома на улице Куйбышева в селе Березичский стеклозавод.

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