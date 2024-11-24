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В Петербурге и Ленобласти изъяли свыше 50 тонн суррогатного алкоголя

В Петербурге и Ленобласти изъяли свыше 50 тонн суррогатного алкоголя

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области завершена полицейская профилактическая операция «Табак Алкоголь», в ходе которой за 10 дней было изъято почти 50 тонн суррогатного алкоголя, 400 тысяч сигарет, более 10 тысяч вэйпов и 50 литров жидкостей для них.

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