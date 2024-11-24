В Петербурге и Ленобласти изъяли свыше 50 тонн суррогатного алкоголя

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области завершена полицейская профилактическая операция «Табак Алкоголь», в ходе которой за 10 дней было изъято почти 50 тонн суррогатного алкоголя, 400 тысяч сигарет, более 10 тысяч вэйпов и 50 литров жидкостей для них.