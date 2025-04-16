На Смоленщине работникам культуры за участие в федеральном проекте выплатят по миллиону рублей

Как рассказал Василий Анохин в социальных сетях, с 15 апреля начинается прием заявок для участия в программе "Земский работник культуры", которая реализуется по всей стране по поручению президента России Владимира Путина.
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