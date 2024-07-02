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Как царь Николай I и Паскевич провалили Дунайскую кампанию и проиграли войну

Как царь Николай I и Паскевич провалили Дунайскую кампанию и проиграли войну

Осада Силистрии. Худ. Б. П. ВиллевальдеДунайская кампанияЛетом 1853 года 80-тысячная Русская армия под командованием князя Михаила Горчакова оккупировала Молдавию и Валахию (4-й и 5-й корпуса, 5 пехотных и 2 кавалерийских дивизии).

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