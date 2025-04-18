Суд вновь отказался запретить Лободе исполнять песню Влади «К черту любовь»

Истринский суд Московской области вновь отказался удовлетворить иск композитора Олега Влади о запрете Светлане Лободе исполнять песню «К черту любовь», несмотря на заявление истца о неприемлемости направления средств на поддержку….
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