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День Анимешника отмечается во всем мире 11 апреля 2024 года

День Анимешника отмечается во всем мире 11 апреля 2024 года

День Анимешника отмечается во всем мире 11 апреля 2024 года Анастасия МеркуловаВ РФ, а также в различных странах мира, 11 апреля 2024 года отмечается День Анимешника — праздник, посвященный всем поклонникам японской анимации, которая становится все более популярной среди молодежи с каждым годом.

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