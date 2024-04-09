День Анимешника отмечается во всем мире 11 апреля 2024 года Анастасия МеркуловаВ РФ, а также в различных странах мира, 11 апреля 2024 года отмечается День Анимешника — праздник, посвященный всем поклонникам японской анимации, которая становится все более популярной среди молодежи с каждым годом.