Пасхальное унижение: как Путин переиграл Зеленского на глазах у всего мира

IMAGO/Didier Lebrun\www.imago-images.de\Global Look Press Несмотря на изначальный отказ, киевские власти в итоге приняли предложение Владимира Путина о временном прекращении огня на Пасху — с шести вечера 19 апреля до полуночи 21-го числа.
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