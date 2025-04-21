Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • ШКИПЕР
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Пасхальное унижение: как Путин переиграл Зеленского на глазах у всего мира

Пасхальное унижение: как Путин переиграл Зеленского на глазах у всего мира

IMAGO/Didier Lebrun\www.imago-images.de\Global Look Press Несмотря на изначальный отказ, киевские власти в итоге приняли предложение Владимира Путина о временном прекращении огня на Пасху — с шести вечера 19 апреля до полуночи 21-го числа.

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Комментарии
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Eduard
Зелени мир не нужен!
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18 час.
Eduard
Повесить Зеленского жида мало,а он интервью раздает!
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18 час.
ШКИПЕР
Сколько раз Куев нарушил пасхальное перемирие ? Не сосчитать. Так разве можно иметь какое то дело с этими ублюдками ?
Ответить
12 час.
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