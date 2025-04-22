Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • дядя Вася
    Давно пора, лично знаком с северокорейскими специалистами, отличные профессионалы, очень трудолюбивы, не криминальны,...В Странах Азии не...
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Врачи на Бали убеждали россиянку, что её ребёнку нужно вскрыть череп за 2,5 миллиона рублей, на самом деле операция была не нужна

Врачи на Бали убеждали россиянку, что её ребёнку нужно вскрыть череп за 2,5 миллиона рублей, на самом деле операция была не нужна

Avia.pro - СМИ В апреле 2025 года россиянка Дарья пережила кошмар на Бали: её семилетнего сына Никиту чуть не подвергли сложной операции, которая, как оказалось, была не нужна.

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