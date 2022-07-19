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Британская разведка MI-6 оценила численность российской армии на линии фронта в Донбассе

Британская разведка MI-6 оценила численность российской армии на линии фронта в Донбассе

Британское Минобороны поделилось очередной сводкой своего ведомства разведки о ходе боевых действий на территории Украины, в которой службы разведки определяют численность войск РФ, задействованных в СВО в Донбассе, сообщает "Свободная Пресса".

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