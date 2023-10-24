Пострадавший от нападения организатор мастер-классов Хакамады пожаловался на её безразличие

Недавно на Константина Новитского напал неизвестный и серьёзно ранил его ножом в шею.Продюсер из Красноярска Константин Новитский после нападения на него пожаловался на отсутствие сочувствия со стороны Ирины Хакамады, мастер-классы которой несколько раз он организовывал в столице края.
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