Пострадавший от нападения организатор мастер-классов Хакамады пожаловался на её безразличие

Недавно на Константина Новитского напал неизвестный и серьёзно ранил его ножом в шею.Продюсер из Красноярска Константин Новитский после нападения на него пожаловался на отсутствие сочувствия со стороны Ирины Хакамады, мастер-классы которой несколько раз он организовывал в столице края.