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Агент Гурцкая: Карпин хочет уйти из "Ростова", не дожидаясь разрушения империи

Агент Гурцкая: Карпин хочет уйти из "Ростова", не дожидаясь разрушения империи

Футбольный агент Тимур Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале "Это футбол, брат!" заявил, что одной из причин, по которой главный тренер "Ростова" Валерий Карпин хочет покинуть свой пост, может стать смена руководства в клубе.

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