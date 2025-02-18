Агент Гурцкая: Карпин хочет уйти из "Ростова", не дожидаясь разрушения империи

Футбольный агент Тимур Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале "Это футбол, брат!" заявил, что одной из причин, по которой главный тренер "Ростова" Валерий Карпин хочет покинуть свой пост, может стать смена руководства в клубе.
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