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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин о падении Маркиньоса в штрафной ЦСКА: «Вряд ли кто‑то захочет видеть такие пенальти в РПЛ. Левников классно разобрался, абсолютно нормальный игровой контакт»

На 50-й минуте игры 26-го тура Мир РПЛ вингер «Спартака» упал после столкновения с полузащитником Иваном Обляковым.

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