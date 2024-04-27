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Три зоны и штрихкод: что происходит в приемном покое НИИ Джанелидзе (видео)

Три зоны и штрихкод: что происходит в приемном покое НИИ Джанелидзе (видео)

Приемное отделение в любой больнице — это место первой встречи врачей с пациентами, но и не только. Здесь окажут первую помощь, проведут санобработку, оформят документы и ценные вещи, если нужна госпитализация в стационар.

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