Три зоны и штрихкод: что происходит в приемном покое НИИ Джанелидзе (видео)

Приемное отделение в любой больнице — это место первой встречи врачей с пациентами, но и не только. Здесь окажут первую помощь, проведут санобработку, оформят документы и ценные вещи, если нужна госпитализация в стационар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии