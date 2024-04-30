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В Госдуме назвали способ самозанятым получить больничный на детей

В Госдуме назвали способ самозанятым получить больничный на детей

Для получения пособия по временной нетрудоспособности в случае заболевания ребенка самозанятые и индивидуальные предприниматели должны оформить заявку на сайте Социального Фонда или на портале «Госуслуги».

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