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«Схлопотать по зубам»: Путин объяснил смысл аллегории о косатках и белых медведях

«Схлопотать по зубам»: Путин объяснил смысл аллегории о косатках и белых медведях

Президент России Владимир Путин объяснил значение своей аллегории о косатках и белых медведях, которую он ранее привел, говоря о международных отношениях.

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