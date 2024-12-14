Cкуф, докс, бимбо: названы самые популярные неологизмы 2024 года

Какие новые слова вызывали наибольший интерес у россиян в этом году? фото: AIКаждый год рунет порождает новые слова, одна часть из которых становится кратковременным трендом и уходит на полку забытых мемов, а другая часть плотно входит в лексикон либо определенной социальной группы, либо вообще всех-всех.