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Участники СВО поблагодарили военных врачей Росгвардии за профессионализм

Участники СВО поблагодарили военных врачей Росгвардии за профессионализм

Сотрудники Росгвардии поздравили российских медиков с Международным днем врача, поблагодарив их за доброту, чуткое отношение и внимание, которое было проявлено к ним на всех этапах лечения и реабилитации.

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