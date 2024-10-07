Участники СВО поблагодарили военных врачей Росгвардии за профессионализм

Сотрудники Росгвардии поздравили российских медиков с Международным днем врача, поблагодарив их за доброту, чуткое отношение и внимание, которое было проявлено к ним на всех этапах лечения и реабилитации.
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