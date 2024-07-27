«Я устал, я ухожу» по-американски и рискованный развод по-российски: обзор событий недели

Минниханов возглавил новую комиссию Госсовета РФ, Байден выбыл из президентской гонки, развод Бакальчуков вызвал разговоры о поглощении Wildberries, в Казани обсудили исполнение бюджета РТ в первом полугодии, мусульманская конференция и фестиваль русской культуры в Татарстане: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
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