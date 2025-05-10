В Берлине полиция задержала музыканта после исполнения советского гимна

8 и 9 мая, согласно постановлению властей города, в Берлине строго запрещается использование какой-либо российской символики на территории советских мемориалов, расположенных в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии