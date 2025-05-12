«Пусть только сунется, гад!» Белоусов предупредил Макрона — на Украине столбы огня от Киева до Днепра

Автор: Михаил Громов Министр обороны РФ Андрей Белоусов по приказу российского лидера Владимира Путина предупредил президента Франции Эммануэля Макрона, на Украине были замечены столбы огня от Киева до Днепра.
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