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Тулячка Ева Кирсанова вошла в шорт-лист всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа"

Тулячка Ева Кирсанова вошла в шорт-лист всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа"

Ведущая Ассоциации Медиа Траст в Туле Ева Кирсанова вошла в шорт-лист XIV Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа" имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

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