Информационное ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Уровень IQ у школьников предсказал алкогольные привычки в зрелом возрасте

Уровень IQ у школьников предсказал алкогольные привычки в зрелом возрасте

Фото: Сгенерировано ИИ/Информационное агентство Да-Да Новости Исследователи в США, проведя крупномасштабное исследование среди мужчин и женщин, изучили связь между уровнем IQ в старших классах школы и характером употребления алкоголя спустя много лет, в период зрелости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх