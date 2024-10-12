Уровень IQ у школьников предсказал алкогольные привычки в зрелом возрасте

Фото: Сгенерировано ИИ/Информационное агентство Да-Да Новости Исследователи в США, проведя крупномасштабное исследование среди мужчин и женщин, изучили связь между уровнем IQ в старших классах школы и характером употребления алкоголя спустя много лет, в период зрелости.