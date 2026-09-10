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Царьград

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Tokyo Reporter: Японский чиновник уволен за кражу предметов из туалета

Tokyo Reporter: Японский чиновник уволен за кражу предметов из туалета

В Японии, в префектуре Киото, 62-летнего чиновника уволили после обнаружения в его машине использованных женских гигиенических средств.

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