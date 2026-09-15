В Биологическом музее имени К.А. Тимирязева покажут обширную коллекцию пеларгоний

В Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева 16 сентября завершится ежегодная серия выставок «Цветы наших садов», передает департамент культуры Москвы.
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