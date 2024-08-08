Серийная сборка космических спутников в России начнется только через три года

«Роскосмос» начнет серийную сборку спутников через три года. Об этом «Интерфаксу» сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов.
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