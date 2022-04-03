Жителей Читы предупредили об отключениях электроэнергии

Администрация города предупреждает, что по ряду адресов временно не будет света: с 9:00 до 18:00 – по улицам Новобульварной, 7, 9, Смоленской, 20, 20б, 22, 24, Горького, 62, Нагорной, 24, Токмакова, 17, 17а, 19, 19а, Железобетонной, 16, 18, 20, 22, а также в частном секторе - на улицах Железобетонной, 1-36 и Шишкинской, 4-28; с 10:00 до 17:00 – по улицам Лётной и Воздушной (по заявке Оборонэнерго); с 10:00 до 18:00 - по улице Аэродромной; с 13:00 до 17:00 – по улицам Варганова, Инженерной, Байкальской, Недорезова, Локомотивной, Суворова, Пограничной, Цусмана, а также в Байкальском переулке.