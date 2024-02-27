Педиатр рассказала, при каких симптомах у ребенка нужно вызвать врача на дом

Любая болезнь у ребенка — это всегда повод для беспокойства родителей. И поскольку большинство из них не являются специалистами в области медицины, самостоятельно определить, насколько серьезны те или иные симптомы, бывает не просто.
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